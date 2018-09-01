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Шлейф от пламени после того, как пассажирский самолет Utair Boeing 737 совершил грубую посадку и загорелся в Сочи

Очевидцы аварии Boeing в Сочи поделились уникальными снимками

© Фото : Social Media/via REUTERS
Происшествия
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Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair загорелся после посадки в Сочи в ночь на 1 сентября, пострадали 18 человек, среди них трое детей, один человек скончался от сердечного приступа.

СУХУМ, 1 сен — Sputnik. Уникальные фотографии очевидцев первых часов аварии Boeing в аэропорту Сочи и работ по ликвидации последствий происшествия предоставил Sputnik Абхазия телеграм-канал "Сочи Онлайн". 

Самолет Boeing 737-800 авиакомпаниии Utair, рейса Москва - Сочи, совершил аварийную посадку в Сочи
© Фото: телеграм-канал "Сочи Онлайн"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпаниии Utair, рейса Москва - Сочи, совершил аварийную посадку в Сочи

На снимках видно место аварийной посадки самолета и повреждения, которые он получил. Пассажиров вывели из лайнера по надувным трапам. По информации РИА Новости, эвакуация пассажиров и членов экипажа самолета авиакомпании Utair прошла за 17 минут.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпаниии Utair, рейса Москва - Сочи, совершил аварийную посадку в Сочи
© Фото: телеграм-канал "Сочи Онлайн"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпаниии Utair, рейса Москва - Сочи, совершил аварийную посадку в Сочи

Самолет после посадки в аэропорту Сочи скатился со взлетно-посадочной полосы в реку, что привело к разрушению крыла и шасси, загорелся левый двигатель, сообщило агентство РИА Новости в субботу утром 1 сентября. 

Самолет Boeing 737-800 авиакомпаниии Utair, рейса Москва - Сочи, совершил аварийную посадку в Сочи
© Фото: телеграм-канал "Сочи Онлайн"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпаниии Utair, рейса Москва - Сочи, совершил аварийную посадку в Сочи

Председатель ростовской профсоюзной организации ФПАД России Юрий Малянов в беседе с корреспондентом РИА Новости предположил, что причиной аварии мог оказаться отказ тормозной системы самолета.
Следователи провели опрос очевидцев происшествия и осмотрели место.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпаниии Utair, рейса Москва - Сочи, совершил аварийную посадку в Сочи
© Фото: телеграм-канал "Сочи Онлайн"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпаниии Utair, рейса Москва - Сочи, совершил аварийную посадку в Сочи

Южное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию аварии. К расследованию подключится сама авиакомпания.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпаниии Utair, рейса Москва - Сочи, совершил аварийную посадку в Сочи
© Фото: телеграм-канал "Сочи Онлайн"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпаниии Utair, рейса Москва - Сочи, совершил аварийную посадку в Сочи

Ространснадзор проведет внеплановую проверку Utair, аэропорта Сочи и работы его диспетчерских служб. После инцидента аэропорт Сочи продолжил работать в штатном режиме. Пострадавшим при аварии самолета в Сочи пассажирам положены компенсации в страховой компании "Сургутнефтегаз" в размере двух миллионов рублей.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпаниии Utair, рейса Москва - Сочи, совершил аварийную посадку в Сочи
© Фото: телеграм-канал "Сочи Онлайн"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпаниии Utair, рейса Москва - Сочи, совершил аварийную посадку в Сочи

По сообщению пресс-службы администрации города Сочи, пассажирам оказана всесторонняя помощь, предложено временное размещение в гостинице "Александровский сад" в Имеретинской низменности. Таким предложением воспользовался 61 человек, для них также было организовано горячее питание, оказана психологическая поддержка и последующая доставка к местам отдыха.

Самолет Boeing 737-800 авиакомпаниии Utair, рейса Москва - Сочи, совершил аварийную посадку в Сочи
© Фото: телеграм-канал "Сочи Онлайн"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпаниии Utair, рейса Москва - Сочи, совершил аварийную посадку в Сочи

Синоптики предупреждают что до конца суток 1 сентября на территории Сочи ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом, шквалистым усилением ветра до 20-22 метров в секунду. На реках прогнозируется резкий подъем уровня воды. Есть риск схода селей в горной зоне.

На участке Магри – Веселое  существует вероятность формирования смерчей над морем.



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