Люди в шоке: в сочинском отеле рассказали, как приютили пассажиров "Боинга"

Самолет Boeing 737 авиакомпании Utair загорелся после посадки в Сочи ночью 1 сентября, пострадали 18 человек, среди них трое детей.

СУХУМ, 1 сент – Sputnik, Сария Кварацхелия. Пассажиры горевшего в Сочи самолета, прибыли для временного размещения в отель "Александровский сад" уставшие и в шоке, рассказала корреспонденту Sputnik Татьяна Страховка, руководитель пресс-службы Центра "Омега", владеющего гостиничным комплексом.

© Фото : Social Media/via REUTERS Очевидцы аварии Boeing в Сочи поделились уникальными снимками

"В отель рано утром прибыло 59 человек. Всех заселили в "Александровский сад". Это квартал города-отеля – одного из самых больших отелей Европы. Люди, конечно, были уставшие, в шоке. И, конечно, они все были грязные, потому что при эвакуации испачкалась одежда. Самое главное для нас было предоставить им комфортабельные номера, накормить их горячим питанием и постирать их одежду. Все это было сделано", – прокомментировала Страхова.

Сейчас пассажиры отправились в аэропорт забрать багаж и затем планируют отправится на отдых или домой.

Сообщение о том, что в международном аэропорту Сочи при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и повредил крылом ограждение, после чего произошло возгорание, поступило в МЧС в 02:59 1 сентября.

На борту находилось 166 пассажиров и 6 членов экипажа. Была проведена экстренная эвакуация.

В 03:15 пожар был ликвидирован.

Председатель ростовской профсоюзной организации ФПАД России Юрий Малянов в беседе с корреспондентом РИА Новости предположил, что причиной аварии мог оказаться отказ тормозной системы самолета.

Южное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию аварии. К расследованию подключится сама авиакомпания.

Ространснадзор проведет внеплановую проверку Utair, аэропорта Сочи и работы его диспетчерских служб. После инцидента аэропорт Сочи продолжил работать в штатном режиме. Пострадавшим при аварии самолета в Сочи пассажирам положены компенсации в страховой компании "Сургутнефтегаз" в размере двух миллионов рублей.