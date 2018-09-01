Первые минуты аварии самолета в Сочи: видео от первого лица

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair загорелся после посадки в Сочи в ночь на 1 сентября, пострадали 18 человек, среди них трое детей, один человек скончался от сердечного приступа.

СУХУМ, 1 сен — Sputnik. Эксклюзивное видео очевидцев первых минут аварии Boeing в аэропорту Сочи появились в телеграмм-канале "Сочи Онлайн" в субботу 1 сентября.

В одноминутном ролике, который собран из съемок пассажиров и очевидцев происшествия, видно в каком замешательстве и шоке они пребывали.

"Это жесть. У нас такая вот посадка. Мы еле выбрались из самолета, вот так вот мы приземлялись", — говорит один из пассажиров во время съемок пылающего самолета.

Следующие кадры сделаны уже в самом аэропорту, где одна из пассажирок жалуется на то, что им еще не выдали пледы и чай.

Сообщение о том, что в международном аэропорту Сочи самолет при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и повредил крылом ограждение, после чего произошло возгорание, поступило в Главного управление МЧС России по Краснодарскому краю 1 сентября в 02:59.

На борту находилось 166 пассажиров и 6 членов экипажа. Была проведена эвакуация.

В 03:15 пожар был ликвидирован.

По сообщению пресс-службы администрации города Сочи, пассажирам оказана всесторонняя помощь, предложено временное размещение в гостинице "Александровский сад" в Имеретинской низменности. Таким предложением воспользовался 61 человек, для них также было организовано горячее питание, оказана психологическая поддержка и последующая доставка к местам отдыха.

© Фото : Social Media/via REUTERS Очевидцы аварии Boeing в Сочи поделились уникальными снимками

Председатель ростовской профсоюзной организации ФПАД России Юрий Малянов в беседе с корреспондентом РИА Новости предположил, что причиной аварии мог оказаться отказ тормозной системы самолета.

Следователи провели опрос очевидцев происшествия и осмотрели место.

Южное следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию аварии. К расследованию подключится сама авиакомпания.