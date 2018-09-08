Появилось видео столкновения плавучего крана с Крымским мостом

После временного ограничения движения на части трассы для устранения повреждений мост вернулся к работе в штатном режиме.

СУХУМ, 8 сен — Sputnik. В Сети появилось видео столкновения плавучего крана с мостом через Керченский пролив. Ролик опубликован на YouTube.

На кадрах, снятых очевидцем инцидента, виден участок моста, к которому прибило плавкран, а также судно, которое, по всей видимости, пытается отбуксировать его в сторону. При этом по трассе продолжают проезжать автомобили.

В субботу утром в Керченском проливе из-за шторма сорвался с якоря плавкран. Его прибило к одной из опор автодорожной части моста. Стрела крана при столкновении повредила ограждение и одну мачту освещения, однако на безопасность движения это не повлияло. Деформационные швы остались целыми, изменений по геометрии не зафиксировано, дорожное полотно также не пострадало.



