Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия

Правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию вечером в субботу 8 сентября. Премьер-министр Республики Абхазия Геннадий Леонидович Гагулия скончался на 71-м году жизни в результате ДТП, произошедшего на отрезке дороги "Псоу-Сухум" около 23.00 часов 8 сентября.

СУХУМ, 8 сен — Sputnik, Бадри Есиава. Информацию о гибели премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия подтвердила Sputnik руководитель управления информации и пресс-службы Кабинета Министров республики Диана Зантария в субботу 8 сентября.

"Да, мы подтверждаем эту информацию. Авария произошла на отрезке дороги "Псоу-Сухум", после поста Мюссера, около 23.00", — сказала Зантария.

Геннадий Гагулия в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба находился с официальным визитом в Сирии.

Геннадий Гагулия был назначен премьер-министром Абхазии 24 апреля 2018 года.

Геннадий Гагулия родился 4 января 1948 года в селе Лыхны, председатель Совета Министров Абхазии в 1995—1997 и 2002—2003 годах. В 1972 году окончил строительный факультет Белорусского политехнического института.

В 1977-1986 годы – заместитель директора Комбината общественного питания на озере Рица. С 1986 по 1991 годы работал председателем Гудаутской районной потребительской кооперации.

С 1991 года был председателем Государственного комитета по внешнеэкономическим связям Абхазской АССР. В 1992-1995 годы — заместитель председателя Совета Министров Абхазии, с 1995 по 1997 годы был премьер-министром республики. С 1997 работал помощником депутата Государственной Думы России. В 2002 году возглавил Торгово-промышленную палату Абхазии, с 2002 по 2003 годы занимал должность премьер-министра Абхазии.

В 2003-2004 годах был руководителем Администрации президента Абхазии. С 2005 года снова возглавил Торгово-промышленную палату Абхазии.