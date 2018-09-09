Первые фото с места гибели премьера Абхазии

Происшествия
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Информацию о смерти Геннадия Гагулия подтвердили в пресс-службе Кабинета Министров республики.
СУХУМ, 9 сент — Sputnik, Сария Кварацхелия. Первые фотокадры с места аварии, в которой погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия появились в распоряжении Sputnik.
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Фото : Сария Кварацхелия
Сотрудники милиции на месте ДТП в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия
Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в автокатастрофе в субботу 8 сентября.
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Sputnik Сария Кварацхелия
Фото с места ДТП, в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия
ДТП предварительно произошло в 23.00. Премьер-министр Геннадий Гагулия скончался по дороге в больницу..
Правительственный автомобиль столкнулся с легковой машиной, которая ехала по встречной полосе.
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Sputnik Сария Кварацхелия
Сотрудники милиции на месте ДТП в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия
Правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию.
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Sputnik . Сария Кварацхелия
Фото с места ДТП, в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия
На месте аварии работают все службы МВД, а также МЧС Абхазии.
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Sputnik . Сария Кварацхелия
Фото с места ДТП, в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия
Детали произошедшего выясняются.
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Sputnik
Фото с места ДТП, в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия
Геннадий Гагулия в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба находился с официальным визитом в Сирии.