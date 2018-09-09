Первые фото с места гибели премьера Абхазии

Информацию о смерти Геннадия Гагулия подтвердили в пресс-службе Кабинета Министров республики.

СУХУМ, 9 сент — Sputnik, Сария Кварацхелия. Первые фотокадры с места аварии, в которой погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия появились в распоряжении Sputnik.

© Фото : Сария Кварацхелия Сотрудники милиции на месте ДТП в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в автокатастрофе в субботу 8 сентября.

© Sputnik Сария Кварацхелия Фото с места ДТП, в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия

ДТП предварительно произошло в 23.00. Премьер-министр Геннадий Гагулия скончался по дороге в больницу..

Правительственный автомобиль столкнулся с легковой машиной, которая ехала по встречной полосе.

© Sputnik Сария Кварацхелия Сотрудники милиции на месте ДТП в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия

Правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию.

© Sputnik . Сария Кварацхелия Фото с места ДТП, в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия

На месте аварии работают все службы МВД, а также МЧС Абхазии.

© Sputnik . Сария Кварацхелия Фото с места ДТП, в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия

Детали произошедшего выясняются.

© Sputnik Фото с места ДТП, в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия

Геннадий Гагулия в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба находился с официальным визитом в Сирии.