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Фото с места ДТП, в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия

Первые фото с места гибели премьера Абхазии

© Sputnik . Сария Кварацхелия
Происшествия
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Темы:
Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (8)
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Информацию о смерти Геннадия Гагулия подтвердили в пресс-службе Кабинета Министров республики.

СУХУМ, 9 сент — Sputnik, Сария Кварацхелия. Первые фотокадры с места аварии, в которой погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия появились в распоряжении Sputnik.

Сотрудники милиции на месте ДТП в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия
© Фото : Сария Кварацхелия
Сотрудники милиции на месте ДТП в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в автокатастрофе в субботу 8 сентября.

Фото с места ДТП, в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия
© Sputnik Сария Кварацхелия
Фото с места ДТП, в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия

ДТП предварительно произошло в 23.00.  Премьер-министр Геннадий Гагулия скончался по дороге в больницу..

Правительственный автомобиль столкнулся с легковой машиной, которая ехала по встречной полосе.

Сотрудники милиции на месте ДТП в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия
© Sputnik Сария Кварацхелия
Сотрудники милиции на месте ДТП в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия

Правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию.

Фото с места ДТП, в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия
© Sputnik . Сария Кварацхелия
Фото с места ДТП, в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия

На месте аварии работают все службы МВД, а также МЧС Абхазии.

Фото с места ДТП, в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия
© Sputnik . Сария Кварацхелия
Фото с места ДТП, в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия

Детали произошедшего выясняются.

Фото с места ДТП, в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия
© Sputnik
Фото с места ДТП, в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия

Геннадий Гагулия в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба находился с официальным визитом в Сирии.  

Темы:
Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (8)


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