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Основной состав абхазской делегации, ехавшей за кортежем в автобусе, не пострадал в ДТП

© Sputnik
Происшествия
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Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (8)
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Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в автокатастрофе 8 сентября.

СУХУМ, 9 сен — Sputnik. Основной состав абхазской делегации, ехавшей за правительственным кортежем в автобусе, не пострадал. Об этом Sputnik сообщила член делегации Кама Цвижба.

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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"По нашим данным, никто больше не пострадал, мы все в шоке", — сказала начальник управления внешних связей ТПП Абхазии Кама Цвижба.

Геннадий Гагулия был в составе абхазской правительственной делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба, возвращавшейся из официальной поездки в Сирию.

В ДТП с участием правительственного кортежа, в котором погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, пострадали еще два человека, сказали Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.

Сообщение об аварии поступило примерно в 23:10 8 сентября. Предположительно автомобиль, в котором ехал премьер-министр, ушел в кювет. В больницу было доставлено три человека. Премьер-министр скончался, рассказали в пресс-службе МВД.

На месте происшествия работают республиканские службы. Детали происшествия уточняются.

Темы:
Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (8)


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