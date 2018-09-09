Водитель автомобиля, столкнувшегося с машиной Гагулия, был под действием наркотиков

СУХУМ, 9 сен — Sputnik, Бадрак Авидзба. Водитель автомобиля ВАЗ-21099, который столкнулся с машиной премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия, был под действием наркотиков, сказал корреспонденту Sputnik помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба.

Даур Амичба отметил, что автомобилем управлял житель села Звандрипш Хаджарат Тарсман. "Было проведено освидетельствование, алкоголя в его крови нет, а анализ на употребление наркотиков дал положительный результат", — подчеркнул он.

Геннадий Гагулия в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба находился с официальным визитом в Сирии.

Правительственный кортеж следовал из аэропорта Сочи в Абхазию вечером в субботу 8 сентября.

Как сообщили в пресс-службе Кабинета Министров, авария произошла после поста Мюссера.

"Сообщение об аварии поступило примерно в 23:10 8 сентября. Предположительно автомобиль, в котором ехал премьер-министр, ушел в кювет. В больницу было доставлено три человека. Премьер-министр скончался", — проинформировали в пресс-службе ведомства.

На месте происшествия работают соответствующие службы. Детали происшествия уточняются.