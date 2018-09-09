Первые видеокадры с места аварии, в которой погиб премьер Абхазии

СУХУМ, 9 сент — Sputnik. На первых видеокадрах, сделанных Sputnik в Гудаутском районе на месте ДТП, в котором погиб премьер Абхазии, видны повреждения нанесенные при автокатастрофе служебному автомобилю Геннадия Гагулия.
В ДТП с участием правительственного кортежа, в котором погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, пострадали еще два человека, сказали Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.
Сообщение об аварии поступило примерно в 23:00 8 сентября. Предположительно автомобиль, в котором ехал премьер-министр, ушел в кювет. В больницу было доставлено три человека. Премьер-министр скончался, рассказали в пресс-службе МВД.
В Генпрокуратуре Абхазии соообщили, что водитель автомобиля ВАЗ-21099, который столкнулся с машиной премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия, был под действием наркотиков.
Геннадий Гагулия в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба находился с официальным визитом в Сирии.