Первые видеокадры с места аварии, в которой погиб премьер Абхазии

Правительственный кортеж, в котором ехал премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия попал в аварию примерно в 23:00 в субботу 8 сентября.

СУХУМ, 9 сент — Sputnik. На первых видеокадрах, сделанных Sputnik в Гудаутском районе на месте ДТП, в котором погиб премьер Абхазии, видны повреждения нанесенные при автокатастрофе служебному автомобилю Геннадия Гагулия.

В ДТП с участием правительственного кортежа, в котором погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, пострадали еще два человека, сказали Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Первые кадры видео с места аварии, в которой погиб премьер Абхазии

Сообщение об аварии поступило примерно в 23:00 8 сентября. Предположительно автомобиль, в котором ехал премьер-министр, ушел в кювет. В больницу было доставлено три человека. Премьер-министр скончался, рассказали в пресс-службе МВД.

В Генпрокуратуре Абхазии соообщили, что водитель автомобиля ВАЗ-21099, который столкнулся с машиной премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия, был под действием наркотиков.

Геннадий Гагулия в составе абхазской делегации во главе с президентом Раулем Хаджимба находился с официальным визитом в Сирии.