Минздрав Абхазии: водитель и охранник премьер-министра выписаны из Гудаутской ЦРБ

СУХУМ, 9 сен — Sputnik, Бадри Есиава. Водитель и охранник премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия не получили серьезных травм в аварии и выписаны из Гудаутской ЦРБ, сообщил корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Министерства здравоохранения Абхазии Рустам Зантария воскресенье 9 сентября.

© Sputnik Сария Кварацхелия Водитель автомобиля, столкнувшегося с машиной Гагулия, был под действием наркотиков

"Премьер-министр был уже мертв, когда его доставили в больницу. Травмы, полученные в аварии, были несовместимы с жизнью. Медиками это характеризуется, как перелом основания черепа и, к сожалению, они уже ничего не могли сделать. У водителя и охранника были небольшие ушибы, ссадины и они были отпущены врачами", — сообщил Зантария.

В ДТП с участием правительственного кортежа, в котором погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, пострадали еще два человека, сказали Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.

Сообщение об аварии поступило примерно в 23:10 8 сентября. Предположительно автомобиль, в котором ехал премьер-министр, ушел в кювет. В больницу было доставлено три человека. Премьер-министр скончался, рассказали в пресс-службе МВД.

На месте происшествия работают республиканские службы. Детали происшествия уточняются.