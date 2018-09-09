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Сотрудники милиции на месте ДТП в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия

МВД Абхазии сообщило детали аварии, в которой погиб премьер Гагулия

© Фото : предоставлено Сарией Кварацхелия
Происшествия
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Темы:
Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (13)
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Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в дорожно-транспорном происшествии 8 сентября.

СУХУМ, 9 сен — Sputnik. Водитель автомобиля ВАЗ-2199 не уступил дорогу правительственному кортежу, сообщает МВД Абхазии.

Фото с места ДТП, в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия
© Sputnik
Первые видеокадры с места аварии, в которой погиб премьер Абхазии

По предварительным данным, 8 сентября 2018 года, примерно в 22 часа 40 минут, Хаджарат Тарсман 1996 года рождения, житель села Звандрипш Гудаутского района, двигался без водительского удостоверения по республиканской трассе Псоу-Ингур по направлению города Гагра. 

Водитель был под воздействием наркотиков и не имел никаких документов на машину.

По данным МВД, на 47 километре трассы в районе села Блабырхуа Гудаутского района водитель нарушил часть 2 пункта 3.2 ПДД Абхазии — "При приближении транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом, водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства, а так же сопровождаемого им транспортного средства (сопровождаемых транспортных средств)".

Сотрудники милиции на месте ДТП в результате которого погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия
© Sputnik предоставлено Сарией Кварацхелия
Минздрав Абхазии: водитель и охранник премьер-министра выписаны из Гудаутской ЦРБ

"В результате чего совершил столкновение с принадлежащей аппарату Кабинета Министров Абхазии  автомашиной марки Toyota Camry под управлением водителя Батала Бгеу, двигавшегося в составе колонны транспортных средств государственного аппарата с пассажиром премьер-министром Геннадием Гагулия в сопровождении представителя службы государственной охраны Алхаса Джелия", — говорится в сообщении МВД.

В результате ДТП Геннадий Гагулия от полученных травм скончался. 

Сопровождающие лица получили неопасные для жизни и здоровья телесные повреждения.

Водитель автомобиля  ВАЗ-21099 задержан и водворен в ИВС. 

Материал передан в прокуратуру района.

Темы:
Погиб в аварии премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия (13)


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