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Автомобиль скорой помощи едет по дороге

Автобус вылетел с трассы в лесополосу в Анапе

© Sputnik . Наталья Селиверстова
Происшествия
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По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением на Т-образном перекрестке и допустил съезд в лесополосу, ведутся проверочные мероприятия.

СУХУМ, 17 сен — Sputnik. Автобус Neoplan Анапа – Ярославль, в котором находилось около 40 пассажиров, в ночь на понедельник вылетел с трассы в лесополосу, 22 человека были госпитализированы.

Власти Краснодарского края оказывают всю необходимую помощь пострадавшим при ДТП с рейсовым автобусом, готовы задействовать санавиацию, передает РИА Новости слова губернатора региона Вениамина Кондратьева.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что пострадавшим в аварии оказывается вся необходимая медицинская помощь, те пассажиры автобуса, которым не потребовалась помощь медиков, пока доставлены в пункт временного размещения. Он также отметил, что в случае необходимости будет задействована санавиация.

"Серьезных травм у госпитализированных после ДТП нет. У 16 пострадавших, которые доставлены в нашу больницу, серьезных травм нет. Есть два перелома, легкие ушибы и легкие сотрясения. Они были госпитализированы, так как не являются местными жителями. В реанимации никого нет, все находятся в палатах. Скоро будем их выписывать", — сообщила начмед Ленинградской районной больницы Елена Давыдова.

Кондратьев поручил местным властям оказать этим людям содействие и любую помощь, пока не будет решен вопрос с их транспортировкой в пункт назначения.

 



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