Минобороны России: сбившая MH17 в Донбассе ракета стояла на вооружении ВСУ

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

СУХУМ, 17 сен — Sputnik. Ракета, которой сбили Малайзийский Boeing-777 в Донбассе, стояла на вооружении украинской части, заявили в российском Минобороны. Это соединение дислоцируется в городе Стрый Львовской области. Об этом сообщает РИА Новости.

"Изделие произведено на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении, год изготовления — 1986 год. Уникальный заводской серийный номер ракеты — 8720, который присваивался производителем", — пояснил начальник главного ракетного-артиллерийского управления Вооруженных сил Николай Паршин.

После этого ракету отправили в воинскую часть, расквартированную в Украинской ССР.

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Киев обвинил в катастрофе ополченцев. Те ответили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В докладе международной следственной группы утверждалось, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" доставили из России, а потом вернули обратно.

Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.