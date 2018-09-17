Обнародованы доказательства причастности ВСУ к крушению Boeing в Донбассе

Малайзийский Boeing-777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Большинство жертв были подданными Нидерландов.

СУХУМ, 17 сен — Sputnik. Министерство обороны представило документы, подтверждающие, что ракета, которой сбили Boeing-777 "Малайзийских линий" в Донбассе, стояла на вооружении украинской армии, передает РИА Новости.

Серия, номер

На брифинге начальник главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-лейтенант Николай Паршин заявил, что по найденным на месте крушениям обломкам ракеты 9М38 ведомству удалось установить ее уникальный заводской полный номер — 8868720, где 86 — год изготовления, а 8720 — серийный номер.

© Фото : Минобороны РФ Презентация Министерства обороны РФ по вновь открывшимся обстоятельствам крушения самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines на востоке Украины

Ракету изготовили на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении в 1986 году. Далее ей присвоили боевой номер 886847379 и железнодорожным транспортом отправили в войсковую часть 20152 — 223 зенитно-ракетную бригаду.

В 1986 году это соединение входило в состав Прикарпатского военного округа и дислоцировалось в городе Теребовля Тернопольской области. После распада СССР бригаду включили в состав ВСУ, сейчас она базируется в городе Стрый. В ведомстве добавили, что этот ракетный полк участвовал в военной операции Киева в Донбассе.

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Фальсификация

По словам официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, видеоматериалы, используемые международной комиссией, как доказательство причастности российского ЗРК "Бук" к крушению самолета, были сфальсифицированы.

К такому выводу пришли российские эксперты, изучившие видеоролики. Отмечается, что изображения тягача, трейлера и "Бука" вмонтировали в картинку соответствующего участка улицы.

© Sputnik . Владимир Трефилов Брифинг Министерства обороны РФ по крушению "Боинга-777"

"Сбить еще один Боинг"

На бринфинге также представили перехваченную запись переговоров украинских военных, сделанная на учениях в Одесской области в 2016 году.

По данным Минобороны, голос на аудиозаписи принадлежит полковнику ВСУ Руслану Гринчаку, который с 2015 года возглавлял 164-ю радиотехническую бригаду. Она отвечала за контроль воздушного пространства над Донбассом.