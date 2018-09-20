Человек утонул в море у села Приморское

Информация о том, что в районе села Приморское утонул человек, поступила в МЧС Абхазии в четверг в 13:50.

СУХУМ, 20 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. В селе Приморское Гудаутского района утонул Гурам Адамия 1958 года рождения, сообщил пресс-секретарь министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии Мизан Ломия.

На место происшествия выехали водолазы Государственной инспекции по маломерным судам МЧС Абхазии, рассказал он.

"Поиски шли около пяти минут, после чего, тело утонувшего Гурама Адамия было найдено", — отметил Мизан Ломия.

По его словам, о том, что в море утонул пожилой мужчина в МЧС Абхазии сообщили очевидцы происшествия. Гурам Адамия был жителем села Приморское.