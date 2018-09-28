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Самолет совершил аварийную посадку на воду в Микронезии: кадры с места

CC BY-SA 2.0 / Paul Frederickson / Sunset Hitting Plane Wing
Происшествия
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На борту находились 36 пассажиров и 11 членов экипажа.

СУХУМ, 28 сен — Sputnik. Пассажирский самолет Boeing 737-800 национальной авиакомпании Папуа-Новой Гвинеи Air Niugini совершил аварийную посадку на воду в Микронезии. Об этом сообщила местная газета Pacific Daily News со ссылкой на руководство аэропорта.

Инцидент произошел в пятницу утром. Самолет, направлявшийся на острова Трук, упал при приземлении в воду примерно в 150 метрах от взлетно-посадочной полосы, передает РИА Новости.

По словам управляющего аэропортом микронезийского штата Трук Джимми Эмилио, пострадавших сейчас осматривают медики, однако о серьезных травмах сообщений не поступало.

 



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