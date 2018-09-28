Самолет совершил аварийную посадку на воду в Микронезии: кадры с места

На борту находились 36 пассажиров и 11 членов экипажа.

СУХУМ, 28 сен — Sputnik. Пассажирский самолет Boeing 737-800 национальной авиакомпании Папуа-Новой Гвинеи Air Niugini совершил аварийную посадку на воду в Микронезии. Об этом сообщила местная газета Pacific Daily News со ссылкой на руководство аэропорта.

— Airways Magazine (@airwaysmagazine) 28 сентября 2018 г.

Инцидент произошел в пятницу утром. Самолет, направлявшийся на острова Трук, упал при приземлении в воду примерно в 150 метрах от взлетно-посадочной полосы, передает РИА Новости.

По словам управляющего аэропортом микронезийского штата Трук Джимми Эмилио, пострадавших сейчас осматривают медики, однако о серьезных травмах сообщений не поступало.