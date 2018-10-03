Микроавтобус столкнулся с легковушкой в Гудаутском районе: один человек погиб

СУХУМ, 3 окт – Sputnik. По предварительным данным, водитель автомобиля Mazda не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, рассказали Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.

"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля Mazda 1995 года рождения погиб на месте, а водитель Mercedes-Benz Sprinter 1956 года рождения с тяжелыми травмами госпитализирован", — добавили в МВД.

© Фото : очевидец Фото с места аварии

В микроавтобусе было шесть пассажиров, пятерым из них оказана медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Одна пассажирка была направлена в Сухумскую Республиканскую больницу после оказания первичной помощи", — отметили в пресс-службе ведомства.

Все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия выясняются, рассказали в МВД.