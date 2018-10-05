Крупное ДТП в Тверской области унесло жизни 13 человек

В Тверской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизни по меньшей мере тринадцати человек.

СУХУМ, 5 окт — Sputnik. В Тверской области возле села Некрасово произошло лобовое столкновение ехавшего из Старицы маршрутного такси Ford Transit и рейсового автобуса "ЛиАЗ", выехавшего из Ржева, сообщает РИА Новости.

Трагическое ДТП, по последним данным МЧС России, унесло жизни 13 человек, четверо пострадали. Все погибшие находились в микроавтобусе. По предварительным данным причиной ДТП стал выезд маршрутного такси на встречную полосу.

Обстоятельства ДТП выясняются, прокуратура области начала проверку. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, врачи, спасатели и пожарные, пострадавших эвакуирует вертолет Ми-8. Открыт телефон горячей линии МЧС. К месту аварии также выехал губернатор Тверской области Игорь Руденя.