СМИ сообщили об исчезновении главы Интерпола

СУХУМ, 5 окт — Sputnik. Во Франции начато расследование исчезновения главы Интерпола Мэн Хунвэя, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe 1.
По информации издания, президент Интерпола 29 сентября отправился в Китай из Франции, после чего перестал давать о себе знать.
Отмечается, что об исчезновении сообщила супруга Хунвэя, которая живет вместе с детьми в Лионе, где расположена штаб-квартира Международной организации уголовной полиции.
Мэн Хунвэй возглавил Интерпол в 2016 году. До этого работал заместителем руководителя Государственного океанического управления Китая, до этого занимал посты замминистра общественной безопасности и директора береговой охраны КНР.