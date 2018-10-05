СМИ сообщили об исчезновении главы Интерпола

Президент Интерпола 29 сентября отправился в Китай из Франции, после чего перестал давать о себе знать.

СУХУМ, 5 окт — Sputnik. Во Франции начато расследование исчезновения главы Интерпола Мэн Хунвэя, сообщает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Europe 1.

По информации издания, президент Интерпола 29 сентября отправился в Китай из Франции, после чего перестал давать о себе знать.

Отмечается, что об исчезновении сообщила супруга Хунвэя, которая живет вместе с детьми в Лионе, где расположена штаб-квартира Международной организации уголовной полиции.

Мэн Хунвэй возглавил Интерпол в 2016 году. До этого работал заместителем руководителя Государственного океанического управления Китая, до этого занимал посты замминистра общественной безопасности и директора береговой охраны КНР.