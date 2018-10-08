В аэропорту "Жуковский" столкнулись два самолета

СУХУМ, 8 окт — Sputnik. Два самолета авиаперевозчиков "Икар" и "Уральские авиалинии" столкнулись в международном аэропорту "Жуковский" (Московская область) в воскресенье, сообщает РИА Новости.
Агентство уточнило, что обошлось без жертв и пострадавших.
После приземления самолет авиакомпании "Икар" при выруливании зацепил стоявший лайнер "Уральских авиалиний". Во время столкновения последний получил повреждения в виде разбитого предкрылка и левого аэронавигационного фонаря.
В настоящее время компетентными органами проводится проверка.