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Международный аэропорт Жуковский в Московской области

В аэропорту "Жуковский" столкнулись два самолета

© Sputnik / Эмин Джафаров
Происшествия
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Один из лайнеров получил повреждения в виде разбитого предкрылка и левого аэронавигационного фонаря.

Самолет Airbus A330
© Sputnik / Максим Блинов
Экстренную посадку совершил самолет, летевший из Сочи в Москву
СУХУМ, 8 окт — Sputnik. Два самолета авиаперевозчиков "Икар" и "Уральские авиалинии" столкнулись в международном аэропорту "Жуковский" (Московская область) в воскресенье, сообщает РИА Новости.

Агентство уточнило, что обошлось без жертв и пострадавших.

После приземления самолет авиакомпании "Икар" при выруливании зацепил стоявший лайнер "Уральских авиалиний". Во время столкновения последний получил повреждения в виде разбитого предкрылка и левого аэронавигационного фонаря.

В настоящее время компетентными органами проводится проверка.



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