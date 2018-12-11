Грузовик въехал в дом в Сухуме, водитель погиб

СУХУМ, 11 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Водитель грузовика, врезавшегося в дом в Сухуме, погиб, сообщили корреспонденту Sputnik в приемном отделении Республиканской больницы во вторник 11 декабря.
По словам замминистра по Чрезвычайным ситуациям Абхазии Сатбея Гиндия, водитель въехал в пристройку дома по улице Агумава в Сухуме. Причины аварии пока неизвестны.
"Наши сотрудники сразу же выехали на место происшествия, пострадавшего к тому времени уже увезли в больницу", - сказал Гиндия.
Сигнал о дорожно-транспортном происшествии с участием грузовика в Сухуме поступил на пульт МЧС Абхазии во вторник 11 декабря в 15:49.