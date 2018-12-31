В Магнитогорске в результате взрыва газа обрушился подъезд жилого дома, есть погибшие

Взрыв бытового газа прогремел в жилом доме в 06:00 по местному времени (04:00 мск).

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Взрыв бытового газа прогремел в жилом доме в Магнитогорске в понедельник 31 декабря, в результате чего обрушился один из подъездов, пострадали 48 квартир.

По предварительным данным, погибли три человека, судьба 79 пока неизвестна, сообщает РИА Новости.

В городе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

На месте ЧП работают все экстренные службы города, всего к ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлекаются 469 человек и 66 единиц техники.

Жильцов других подъездов эвакуируют, для них развернули два пункта временного размещения в школах.

В Магнитогорск прибыл губернатор Челябинской области Борис Дубровский, туда же направляется начальник регионального управления МЧС Юрий Буренко.

О случившемся проинформирован президент России Владимир Путин. По поручению Путина на место происшествия вылетит глава МЧС Евгений Зиничев.

© Sputnik / Олег Елкин Взрыв бытового газа в жилом доме в Магнитогорске

Для доставки опергруппы МЧС России и спасателей, а также для отправки пострадавших в подмосковном аэропорту Жуковский в готовность приведены два самолета Ил-76 и два самолета Sukhoi Superjet 100.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев по телефону поговорил с губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, который доложил о мерах, предпринимаемых региональными властями для оказания помощи пострадавшим в Магнитогорске.

Со своей стороны, Медведев заявил, что правительство "окажет всю необходимую помощь".