В Челябинской области ввели режим ЧС после трагедии в Магнитогорске

Взрыв бытового газа прогремел в жилом доме в Магнитогорске в понедельник 31 декабря, в результате чего обрушился один из подъездов.

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Режим ЧС введен на всей территории Челябинской области после взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, говорится в постановлении главы региона.

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"Постановляю ввести с восьми часов 31 декабря 2018 года на территории Челябинской области режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Для органов управления и сил Челябинской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций установить региональный уровень реагирования", - приводит РИА Новости текст документа.

На место трагедии прибыл президент страны Владимир Путин. Из аэропорта Магнитогорска Путин сразу направился в район трагедии. Здесь, рядом с обрушившимся подъездом, спасатели развернули специальный штаб, в котором координируют работу по ликвидации последствий взрыва. Предполагается, что Путин в Магнитогорске встретится с пострадавшими в результате трагедии и руководством региона.

Около 4:00 мск в Магнитогорске Челябинской области, по предварительным данным, в результате взрыва бытового газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома. По последним данным, погибли четыре человека, судьба еще 35 человек пока неизвестна.

Кадры разбора завалов на месте трагедии в Магнитогорске>>

Спасатели продолжают разбор завалов. Работу оперативного штаба координирует губернатор Борис Дубровский. В регион прилетели глава МЧС Евгений Зиничев и министр здравоохранения Вероника Скворцова. Также из Москвы направили спасателей МЧС, кинологов с собаками, психологов и психиатров Минздрава. Как сообщил представитель МЧС России, существует угроза полного обрушения седьмого подъезда жилого дома.