Картину Куинджи украли из Третьяковской галереи

Сотрудники полиции разыскивают неизвестных, которые похитили картину Архипа Куинджи из Третьяковской галереи в Москве.

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Неизвестные похитили картину Архипа Куинджи из Третьяковской галереи в Москве в воскресенье 27 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.



По ее словам, неизвестные лица сняли со стены одного из залов картину и скрылись с места происшествия. В данный момент полиция устанавливает личности похитителей.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры по розыску и задержанию лиц, похитивших картину, отметила Волк.

В воскресенье 27 января отмечается 177-летие со дня рождения великого русского пейзажиста Архипа Куинджи. Картина "Ай-Петри" создавалась в 1898–1908 годах. Картина принадлежит Русскому музею в Санкт-Петербурге.