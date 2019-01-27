Картину Куинджи украли из Третьяковской галереи

СУХУМ, 27 янв – Sputnik. Неизвестные похитили картину Архипа Куинджи из Третьяковской галереи в Москве в воскресенье 27 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По ее словам, неизвестные лица сняли со стены одного из залов картину и скрылись с места происшествия. В данный момент полиция устанавливает личности похитителей.
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Только что в Третьяковской галерее с выставки Куинджи одолжили на неопределенный срок картину! Одолжившего картину, убедительно прошу повестить ее на место!) #галерея #картины #искусство #хобби #куинджи #третьяковка #воры #событие #новость #красота #москва #раритет #шедевр
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, принимаются меры по розыску и задержанию лиц, похитивших картину, отметила Волк.
В воскресенье 27 января отмечается 177-летие со дня рождения великого русского пейзажиста Архипа Куинджи. Картина "Ай-Петри" создавалась в 1898–1908 годах. Картина принадлежит Русскому музею в Санкт-Петербурге.
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😱😱😱Только что из Третьяковской галереи украли картину «Ай-Петри. Крым» Архипа Куинджи. . 😳Очевидцы рассказали, что мужчина просто подошел и достал ее из рамы. Сейчас всех посетителей музея проверяет полиция. . Телеграм -канал «Музейный сноб» публикует сейчас рассказы очевидцев, в присутствии которых картина была украдена 👉 «Подошли с Феликсом посмотреть на горы Куинджи и прямо при нас ее украл мужик😱🙈».