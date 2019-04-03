Два человека погибли в аварии в Гудаутском районе

СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Водитель и пассажир минивэна погибли в ДТП в селе Аацы Гудаутского района в среду 3 апреля, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии.

По предварительным данным водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с минивэном, которым управлял житель Пицунды.

В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров Минивэна с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Водитель и один из пассажиров минивэна скончались.

"Согласно заключению республиканского наркологического диспансера минздрава Абхазии водитель автомашины "Toyota Land Cruiser" пребывал в состоянии алкогольного опьянения", - прокомментировали в пресс-службе МВД.

По факту ДТП собран необходимый материал и назначена доследственная проверка.