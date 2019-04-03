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Два человека погибли в аварии в Гудаутском районе

© Foto / Очевидец
Происшествия
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Авария произошла в селе Аацы Гудаутского района примерно 17:40 в среду 3 апреля.

СУХУМ, 3 апр - Sputnik. Водитель и пассажир минивэна погибли в ДТП в селе Аацы Гудаутского района в среду 3 апреля, сообщили Sputnik в пресс-службе МВД Абхазии. 

По предварительным данным водитель Toyota Land Cruiser не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с минивэном, которым управлял житель Пицунды.

В результате ДТП оба водителя и двое пассажиров Минивэна с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Водитель и один из пассажиров минивэна скончались.  

"Согласно заключению республиканского наркологического диспансера минздрава Абхазии водитель автомашины "Toyota Land Cruiser" пребывал в состоянии алкогольного опьянения", - прокомментировали в пресс-службе МВД.

По факту ДТП собран необходимый материал и назначена доследственная проверка.

Теги:
авария


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