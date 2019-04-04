Находившегося в международном розыске мужчину задержали на Псоу

СУХУМ, 4 апр — Sputnik. Гражданин Молдовы, находившийся в международном розыске, был задержан при выезде из России в соседнюю Абхазию, сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Краснодарскому краю.

"Было установлено, что в отношении 45-летнего мужчины в 2016 году органы внутренних дел Республики Молдова возбудили уголовное дело по статье "наемничество". Поскольку мужчина скрылся от уголовного преследования, его объявили в розыск", — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время уроженца бывшей советской республики передали сотрудникам российской полиции, в дальнейшем его передадут инициаторам розыска, уточняется в релизе.