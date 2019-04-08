Море выбросило на побережье Румынии 130 килограммов кокаина

Сотрудники правоохранительных органов Румынии продолжают поиск пакетов с кокаином, которые выбросило на берег.

СУХУМ, 8 апр – Sputnik. На побережье Черного моря в румынском Констанце правоохранительные органы обнаружили пакеты, в которых находился в общей сложности 131 килограмм кокаина, сообщает Sputnik Молдова со ссылкой на сайт румынской полиции.

Сообщается, что спецоперация на побережье Черного моря продолжается. Сотрудники правоохранительных органов продолжают поиски подозрительных пакетов, которые могут содержать наркотики.

© Foto/ POLIȚIA ROMÂNĂ Пакеты с наркотиками, которые прибило на берег моря в Румынии

"Данные меры связаны с уголовным делом, открытым по факту наркотрафика. Операция проводится полицейскими, пограничниками и жандармами при координации управления расследований организованной преступности и терроризма Румынии", - подчеркивается в сообщении полиции.

Правоохранительные органы Румынии призвали местных жителей не открывать пакеты, которые они находят на пляже, а немедленно сообщать о них в полицию.

"В этих пакетах наркотики очень высокой концентрации (свыше 90%). Это ставит жизнь под угрозу", - отметили в полиции.