МЧС Абхазии попросит коллег из России о помощи в тушении пожара

СУХУМ, 8 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии обратится к российским коллегам за помощью в тушении пожара на горе Мамзыщха, сообщил в интервью радио Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния.

"То, что мы тушим нашими вертолетами малоэффективно. Мы обратимся к нашим коллегам, чтобы они помогли нам с авиацией для тушения пожара, так как техника, которая в нашем распоряжении, недостаточна", - объяснил он.

Возгорание на горе Мамзыщха было замечено в воскресенье 7 апреля, в тот же день министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния произвел осмотр территории на вертолете. Спасатели приступили к тушению пожара с помощью специально оборудованного вертолета Ми-2.