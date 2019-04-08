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Пожар на горе Мамзыщха, 7 апреля 2019

МЧС Абхазии попросит коллег из России о помощи в тушении пожара

© Sputnik / Акоп Кущян
Происшествия
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Возгорание на горе Мамзыщха началось в воскресенье, 7 апреля.

СУХУМ, 8 апр – Sputnik, Асмат Цвижба. Министерство по чрезвычайным ситуациям Абхазии обратится к российским коллегам за помощью в тушении пожара на горе Мамзыщха, сообщил в интервью радио Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям республики Лев Квициния.

"То, что мы тушим нашими вертолетами малоэффективно. Мы обратимся к нашим коллегам, чтобы они помогли нам с авиацией для тушения пожара, так как техника, которая в нашем распоряжении, недостаточна", - объяснил он.

Возгорание на горе Мамзыщха было замечено в воскресенье 7 апреля, в тот же день министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния произвел осмотр территории на вертолете. Спасатели приступили к тушению пожара с помощью специально оборудованного вертолета Ми-2.

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Теги:
МЧС Абхазии


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