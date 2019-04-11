СМИ рассказали о военном перевороте в Судане

Глава Минобороны Авад ибн Ауф заявил, что вооруженные силы понимают причины волнений, но не позволят ситуации в стране вылиться в хаос.

СУХУМ, 11 апр — Sputnik. Армия Судана на экстренном заседании решила снять президента страны Омара аль-Башира со всех занимаемых постов и отправить в отставку правительство, сообщает РИА Новости со ссылкой на al-Mayadeen.

Вооруженные силы страны в ближайшие часы объявят о создании военного совета, который станет высшим руководящим органом в переходный период, который может продлиться около года, отмечают местные СМИ.

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Группа офицеров уже взяла под контроль государственное телевидение. Местные телеканалы транслируют военные марши и национальную музыку, армия готовится выступить с "важным заявлением".

Более того, как сообщает al-Hadath, арестованы экс-министр обороны Абдуррахим Хусейн, члены личной гвардии президента, лидер правящей партии "Национальный конгресс" Ахмад Харун, а также бывший заместитель аль-Башира Али Усман Тах. Международный аэропорт Судана временно закрыт.

Протесты в Судане

После введения американских санкций и отделения Южного Судана в 2011 году в стране царит экономический кризис. С середины декабря 2018 года проходят народные протесты, которые начались с призывов снизить цены на хлеб, но со временем вылились в требования смены политического режима президента Омара аль-Башира, правящего уже 30 лет.

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Эпицентром протестов стало Министерство обороны в Хартуме, столице страны, недалеко от президентского дворца, перед которым расположился лагерь демонстрантов. Как заявляют оппозиция и правозащитники, за несколько месяцев были убиты около 60 человек, сотни пострадали, несколько тысяч задержаны.

В прошлые выходные тысячи людей вышли на улицы Хартума и других городов, требуя отставки аль-Башира. Митингующие пришли к зданию Генштаба армии и призвали военных "встать на сторону народа". В некоторых районах столицы началась перестрелка между протестующими, которых поддержали отдельные военные, и сотрудниками сил безопасности.