Двух боевиков ИГ* ликвидировали в Тюмени

Контртеррористическая операция началась в Тюмени вечером 12 апреля, после того как сотрудникам ФСБ стало известно, что в одном из частных домов находятся террористы "Исламского государства".*

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. В Тюмени ликвидировали двух приверженцев террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*), планировавших теракт в местах массового пребывания людей, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что на предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и в результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы.

По данным агентства, жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.

Следственные органы Следственного комитета России по Тюменской области возбудили два уголовных дела после ликвидации членов ИГ* в Тюмени, изъяты оружие и религиозная литература, сообщается на сайте СК.

Режим Контртеррористической операции был введен в Тюмени из-за выявления в одном из частных домов двух боевиков ИГ*. Режим перестал действовать с 6 часов 23 минут по местному времени (4:23 мск).

* Террористическая организация, запрещенная в России.