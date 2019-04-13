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На месте проведения контртеррористической операции сотрудниками управления ФСБ по Тюменской области. 13 апреля 2019

Двух боевиков ИГ* ликвидировали в Тюмени

© Foto/ СК РФ по Тюменской области
Происшествия
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Контртеррористическая операция началась в Тюмени вечером 12 апреля, после того как сотрудникам ФСБ стало известно, что в одном из частных домов находятся террористы "Исламского государства".*

СУХУМ, 13 апр - Sputnik. В Тюмени ликвидировали двух приверженцев террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*), планировавших теракт в местах массового пребывания людей, сообщает РИА Новости.

Абу Бакр аль-Багдади
© AFP 2019 /
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Отмечается, что на предложение сложить оружие и сдаться властям террористы открыли стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов и в результате последовавшей перестрелки были нейтрализованы.

По данным агентства, жертв и пострадавших среди мирных жителей нет.

Следственные органы Следственного комитета России по Тюменской области возбудили два уголовных дела после ликвидации членов ИГ* в Тюмени, изъяты оружие и религиозная литература, сообщается на сайте СК.

Режим Контртеррористической операции был введен в Тюмени из-за выявления в одном из частных домов двух боевиков ИГ*. Режим перестал действовать с 6 часов 23 минут по местному времени (4:23 мск).

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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Теги:
Тюмень


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