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Полиция Шри-Ланки на месте взрыва, 21 апреля 2014

Число жертв в результате взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 160 человек

© AFP 2019 / ISHARA S. KODIKARA
Происшествия
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В столице Шри-Ланки и других частях страны прогремели шесть взрывов в воскресенье 21 апреля.

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. В результате взрывов на Шри-Ланке во время празднования католической Пасхи в воскресенье 21 апреля погибли 160 человек, более 360 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на News 1ST.

В Сети появилось видео последствий одного из взрывов.

В общей сложности шесть взрывов прогремели во время празднования католической Пасхи в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury в Коломбо и трех церквях в городах Котахена, Негомбо и Баттикалоа.

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Теги:
Шри-Ланка


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