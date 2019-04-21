Число жертв в результате взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 160 человек

В столице Шри-Ланки и других частях страны прогремели шесть взрывов в воскресенье 21 апреля.

СУХУМ, 21 апр - Sputnik. В результате взрывов на Шри-Ланке во время празднования католической Пасхи в воскресенье 21 апреля погибли 160 человек, более 360 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на News 1ST.

В Сети появилось видео последствий одного из взрывов.

В общей сложности шесть взрывов прогремели во время празднования католической Пасхи в пятизвездочных отелях Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury в Коломбо и трех церквях в городах Котахена, Негомбо и Баттикалоа.