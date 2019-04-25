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Новый взрыв прогремел на Шри-Ланке

© AFP 2019 / Lakruwan Wanniarachchi
Происшествия
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В четверг 25 апреля в сорока километрах от крупнейшего города Шри-Ланки, Коломбо, прогремел взрыв.

СУХУМ, 25 апр - Sputnik. Очередной взрыв прогремел в четверг 25 апреля в районе Пугода примерно в сорока километрах к востоку от города Коломбо, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал News 1st.

© AP Photo. Chamila Karunarathne
Ответственность за теракты на Шри-Ланке взяло на себя ИГ*

Данные о возможных погибших и пострадавших не сообщаются. Полиция страны расследует инцидент.

В воскресенье 21 апреля на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой - на западе острова, восьмой - в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, жертвами терактов стали 359 человек, 520 пострадали.

На сегодняшний день число задержанных по подозрению к причастности к терактам на Шри-Ланке превысило сто человек. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.

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Теги:
Шри-Ланка


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