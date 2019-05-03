Вчера горела, сегодня тонет: что происходит после пожара в школе №2 Сухума

О том, как во второй сухумской школе прошел первый день после пожара, в каких условиях сдают экзамены и почему школьники занимаются уборкой, а не домашним заданием, читайте в материале Sputnik.

Асмат Цвижба, Sputnik.

Школьная "эвакуация"

Утро в Сухумской школе № 2 не самое доброе. Куски сгоревшей кровли и сажа встречают у входа.

Во дворе школы учителя, школьники и их родители "эвакуируют" уцелевшие парты, доски, документы и книги. Все это перенесут в новые школы, куда распределят учеников, объясняют они.

Пожаром бедствия не ограничились, ночью прошел проливной дождь. Разрушенная крыша так и осталась "голой" перед стихией, хотя, по словам школьной администрации, президент Абхазии дал указание укрыть здание от дождя.

"Возможно, вчера днем крыша была еще горячей, и боялись, что она может снова воспламениться, но хоть сегодня утром можно было предпринять какие-то меры", - возмущается завуч Роза Какалия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Последствия пожара и сильного ливня

По мнению директора школы Ирины Повирскер, временное укрытие непромокаемым материалом не очень помогло бы.

"Как нам объяснили, на крыше завалы и материал может порваться. Необходимо сделать специальный каркас, который будет закреплен. Но пока что о сроках покрытия крыши нам неизвестно", - добавила она.

В воде актовый зал, фойе на втором и третьем этаже и классы. Из кабинета информатики едва успели спасти компьютерную технику.

"А вот здесь уже ходить небезопасно, я вас боюсь туда провожать. Дырки появились", - предупредила завуч, когда мы приблизились к одному из коридоров на втором этаже.

© Sputnik / Томас Тхайцук Первый день после пожара во второй Сухумской школе, 3 мая 2019

Спасением "утопающей" мебели занимаются сами учителя, школьники и их родители. Министерство обороны республики обещало выделить в помощь несколько отрядов солдат, но приехала лишь одна машина, и те лишь убирают остатки сгоревшей кровли, возмущаются учителя.

К обеду в школу подтянулись расчеты МЧС Абхазии, которые помогли родителям и ученикам с переездом в очно-заочную школу, которая до конца учебного года приютит часть погорельцев.

Генеральная уборка

В то время, пока одна бригада школьников спасает имущество, их одноклассники заняты подготовкой классов в очно-заочной школе, которая на ближайший месяц станет для ребят новым "домом".

На третьем этаже разместятся ребята с 5-го по 11-й классы. Успеть нужно до понедельника, на новые условия ребятам жаловаться некогда, все поглощены работой.

© Sputnik / Томас Тхайцук Подготовка классов в очно-заочной школе в Сухуме

"Что есть, то есть. Лучше хоть чему-то радоваться, все равно никуда не денешься. С утра мы договорились с одноклассниками и решили сами прийти и убрать новый класс, помочь нашим учителям", - рассказала ученица восьмого класса Даниэлла Харазия.

Всего школьникам выделили 17 кабинетов, в них пока нет даже света.

"Также осторожно будьте с водой, старайтесь держать все под контролем. Краны здесь очень плохо работают. Если кто-то нечаянно откроет воду и забудет, будет настоящий хаос", - предупреждает сантехник.

Параллельно с уборкой в очно-заочной школе идут досрочные выпускные экзамены для спортсменов. Несмотря на чрезвычайную ситуацию, дирекция второй школы все же решила провести их по плану.

© Sputnik / Томас Тхайцук Прокуратура Сухума начала проверку по факту пожара во второй школе

Пять выпускников сегодня написали первый экзамен – изложение по русскому языку, впереди еще испытания по алгебре, русской литературе, абхазскому языку и истории Абхазии. Атмосфера на экзамене праздничная, все как полагается – белые рубашки, цветы для преподавателей, но никаких поблажек. Преподаватель русского языка Луиза Когония внимательно следит, чтобы ребята не списывали.

"Хотелось бы, конечно, в своей родной школе провести последние дни, но что поделать. Честно говоря, хотелось бы, чтобы нам отменили экзамены," – признался выпускник Армен Малхазян.

По словам директора второй школы Ирины Повирскер, вторая школа будет работать в том же режиме, что и до пожара, с той лишь разницей, что теперь учителям и ученикам придется разъехаться по другим школам столицы.