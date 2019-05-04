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Мужчина с ножом в руке

Мужчину ранили на одной из улиц Сухума

© Fotolia / Milankubicka
Происшествия
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Инцидент произошел на улице Сахарова в Сухуме примерно в 17:30, в субботу 4 мая.

СУХУМ, 4 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Известный в абхазском сегменте Facebook пользователь Беслан Чкадуа госпитализирован в Республиканскую больницу с ножевыми ранениями, сообщил корреспонденту Sputnik начальник пресс-службы Генпрокуратуры Даур Амичба.

Инцидент произошел на улице Сахарова в Сухуме примерно в 17:30, в субботу 4 мая.

"Группа неустановленных лиц нанесла Беслану Чкадуа несколько колото-резанных ран в различные части тела" , - рассказал Амичба.

Беслану Чкадуа провели операцию в Республиканской больнице, пострадавший переведен в реанимацию. По словам Даура Амичба, жизни Чкадуа сейчас ничего не угрожает.

По данному факту прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело. Как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры, оперативники устанавливают личности злоумышленников



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