Мужчину ранили на одной из улиц Сухума

Инцидент произошел на улице Сахарова в Сухуме примерно в 17:30, в субботу 4 мая.

СУХУМ, 4 мая - Sputnik, Сария Кварацхелия. Известный в абхазском сегменте Facebook пользователь Беслан Чкадуа госпитализирован в Республиканскую больницу с ножевыми ранениями, сообщил корреспонденту Sputnik начальник пресс-службы Генпрокуратуры Даур Амичба.

Инцидент произошел на улице Сахарова в Сухуме примерно в 17:30, в субботу 4 мая.

"Группа неустановленных лиц нанесла Беслану Чкадуа несколько колото-резанных ран в различные части тела" , - рассказал Амичба.

Беслану Чкадуа провели операцию в Республиканской больнице, пострадавший переведен в реанимацию. По словам Даура Амичба, жизни Чкадуа сейчас ничего не угрожает.

По данному факту прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело. Как отметили в пресс-службе Генпрокуратуры, оперативники устанавливают личности злоумышленников