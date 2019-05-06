Число жертв в авиакатастрофе в Шереметьево увеличилось до 41

СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево", выжило 37 человек, сообщает Вести.RU со ссылкой на Следственный комитет.

Ранее сообщалось о 13 погибших.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье 5 мая в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета​​​. Ему удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели.