10:11 06 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.63
  • EUR72.31
Поиск

Число жертв в авиакатастрофе в Шереметьево увеличилось до 41

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
Получить короткую ссылку
42202

Следственный комитет России подтвердил гибель 41 человека при возгорании самолета в Шереметьево.

СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Из 78 человек, находившихся на борту Superjet-100, совершившего аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево", выжило 37 человек, сообщает Вести.RU со ссылкой на Следственный комитет.

Ранее сообщалось о 13 погибших.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в воскресенье 5 мая в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета​​​. Ему удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки и загорелись двигатели.

По теме

Пассажирский самолет загорелся в Шереметьево


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

"Игры престолов": восемь случаев отречения от королевского трона
Мощный тайфун Фани обрушился на Индию
Тайфун Фани обрушился на Индию: кадры последствий от удара стихии
Выборы президента Абхазии
Выборы президента Абхазии: как и когда

Соцсети

Sputnikabkhazia