Трагедия в Шереметьево: что произошло

Сорок один человек погиб в результате возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", среди них двое детей.

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Самолет "Аэрофлота" SSJ 100 вечером 5 мая выполнял рейс Москва - Мурманск.

Спустя 28 минут после полета судно экстренно вернулось в аэропорт. Самолет смог сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Перед возвращением в Шереметьево экипаж, со слов источника в Росавиации, докладывал о проблемах со связью, пишет РИА Новости.

На борту самолета было 78 человек, в том числе пять членов экипажа.

Сообщение о возгорании в самолете поступило в 18:30. Пассажиры покидали горящий самолет по аварийным трапам. Ликвидация открытого горения произошла в 18:48, сообщили в МЧС России.

Пассажиры сняли на видео начало пожара.

На кадрах, снятых одним из пассажиров, видно, как огонь охватил крыло самолета. Слышно, как в салоне начинается паника, однако отдельные голоса призывают успокоиться и идти к аварийному выходу.

Огнем была уничтожена половина воздушного судна, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

В 19:44 вечера по Москве официально сообщалось об одном погибшем.

Следственный комитет России возбудил дело по статье о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц.

В 21:34 на сайте Следственного комитета России появилось сообщение о том, что при возгорании лайнера выжили 37 человек. Следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика.

Список выживших

Авиакомпания "Аэрофлот" опубликовала на официальном сайте список из 33 выживших пассажиров рейса Москва — Мурманск, из них пятеро были госпитализированы.

"Список неполный. В настоящее время уточняется информация по другим пассажирам рейса. По мере поступления информации список будет дополняться", - говорится в сообщении.

Трое пострадавших в ЧП в Шереметьево поступили ночью в московский НИИ Склифосовского, их состояние оценивается как средней тяжести.

В пресс-службе НИИ Склифосовского отметили, что в институте находятся еще четыре пациента.

Опознание большинства из погибших в катастрофе SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево будет проводиться путем проведения генетической экспертизы.

Первые секунды после посадки горящего борта в Шереметьево. Люди, спасшиеся из самолёта, бегут по полосе pic.twitter.com/j3lcDnvtEF — baza (@bazabazon) 5 мая 2019 г.

Причины катастрофы

В настоящее время называется несколько причин пожара на самолете в Шереметьево. Источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что к трагедии могла привести неисправность электрооборудования.

Причиной возгорания могла стать гроза, заявил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Судя по тем признакам, что загорелся не двигатель, а электропроводка, и садился он уже на посадку в горящем виде, вполне вероятно, что гроза могла стать причиной. Так как там были грозовые облака высотой до 9-10 тысяч метров", - сказал он.

С его слов, молния часто прожигает в корпусе самолета отверстие до 15-20 сантиметров в диаметре.

Следственный комитет России подчеркнул, что пока нет однозначных выводов о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия.

Один из пилотов самолета Sukhoi Superjet 100 Денис Евдокимов рассказал, что в самолет действительно ударила молния, после чего выключилась радиосвязь и начались сбои в работе оборудования, пишет "Комсомольская правда".

Председатель СК России провел оперативное совещание в аэропорту Шереметьево.

РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона сообщили, что на месте пожара обнаружены два "черных ящика" - прибор регистрации параметров полета и бортовой речевой самописец.

По его словам, с "черными ящиками" сейчас работают следователи. В последующем самописцы будут переданы для расшифровки в специализированную организацию.

Спасение пассажиров

Эвакуация пассажиров загоревшегося самолета заняла 55 секунд при нормативе 90 секунд, сообщил пресс-секретарь авиакомпании Максим Фетисов.

Действия экипажа самолета, которые принимали участие в экстренной посадке, координации и спасении людей - пример героизма, который должен быть отмечен, сказал член комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

Эвакуация пассажиров из горящего самолёта в Шереметьево. Ад pic.twitter.com/7RcI3yYPRg — Потапов Евгений (@ea_potapoff) 5 мая 2019 г.

Один из бортпроводников, спасая пассажиров рейса, погиб, об этом сообщили "Вести".

Телеканал со ссылкой на очевидцев отмечает, что он до последнего выводил пассажиров из горящего лайнера. Ему помогали коллеги Татьяна Касаткина и Ксения Фогель.

Трое бортпроводников,спасавших людей с горящего"суперджета":Татьяна Касаткина,Максим Моисеев,Ксения Фогель

Одной из 13 жертв стал бортпроводник Максим Моисеев(на фото).Он до последнего выводил пассажиров из горящего самолета. Ему помогали Татьяна Касаткина и Ксения Фогель.Они выжили pic.twitter.com/iRALn5tnCg — 🇷🇺 Питерская ватница (@MuzPit106) 5 мая 2019 г.

В Сети появилась информация, что некоторые пассажиры "тормозили" эвакуацию, забирая с собой ручную кладь. Данная информация пока не подтверждена.

В Мурманской области после гибели 41 человека в трагедии с самолетом в Шереметьево объявили трехдневный траур.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев выразили соболезнования родным и близким погибших в результате аварийной посадки самолета в Шереметьево.