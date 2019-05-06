Что на самом деле происходило в загоревшемся самолете

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Клубы черного дыма, застилающие небо. Полыхающий на взлетно-посадочной полосе самолет. Крики обезумевших от ужаса людей, в панике выпрыгивающих из объятого пламенем лайнера. Бортпроводники, хватающие пассажиров за воротники и выталкивающие их на надувные трапы. В воздухе смрад от плавящегося пластика. РИА Новости пишет о том, что происходило на борту загоревшегося самолета и в первые часы после катастрофы в аэропорту Шереметьево.

© Sputnik / Евгений Одиноков Трагедия в Шереметьево: что произошло

Успеть за 55 секунд

Самолет Sukhoi Superjet 100 загорелся во время экстренной посадки в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. Примерно через десять минут после взлета у пилотов пропала связь с диспетчером — с большими перебоями работала только аварийная частота, поэтому приняли решение вернуться в Москву. Авиалайнер перевели на ручной режим управления.

Вскоре интернет облетят без преувеличения жуткие кадры. На записи, выложенной в социальных сетях очевидцами, воздушное судно во время экстренной посадки резко касается взлетно-посадочной полосы, несколько раз подскакивает, после чего огонь охватывает хвостовой отсек. По ВПП несется полыхающий лайнер. Позже появилась и короткая запись из салона самолета: внутри бушует пламя, пассажиры отчаянно кричат и зовут на помощь.

Как сообщили в "Аэрофлоте", людей вывели очень быстро: за 55 секунд при нормативе в девяносто. Эвакуацию осуществляли через два надувных трапа, оба — в передней части самолета, задняя была полностью охвачена огнем. Находившиеся в хвостовой части лайнера не успели покинуть салон и погибли.

"Живы мы"

Чтобы помочь пассажирам эвакуироваться, бортпроводники рисковали жизнью. Стюард Максим Моисеев пытался открыть аварийный выход в хвосте самолета и погиб. Он работал в "Аэрофлоте" меньше двух лет, мечтал стать пилотом. В соцсетях молодого человека единодушно признали героем. Сегодня о нем вспоминают и в кадетской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина — там Моисеев учился.

Вплоть до полуночи официально было известно о 13 погибших, но в итоге список увеличился до сорока одного… Тем, кто спасся, в комментариях повторяли: вы, ребята, родились в рубашке.

"Живы мы, друзья, все в порядке. Спасибо, не переживайте. Жалко людей, я думал, спаслись многие... Храни вас Господи. Наши глубокие соболезнования родственникам и близким погибших... Силы вам пережить наше общее горе", — написал на своей странице в социальной сети Петр Егоров — он находился на борту самолета вместе с женой Натальей.

Капитан мурманской команды "Норманны" игры "Что? Где? Когда?" Михаил Савченко тоже был пассажиром рокового рейса. Выжил. И оставил эмоциональное сообщение в фейсбуке:

"Это мой самолет. "Сухой суперджет", рейс Москва — Мурманск. Экстренная посадка, горящая турбина. Второй день рождения буду праздновать. Огромные соболезнования семьям погибших и пострадавших. Остальное смотрите в новостях.

Upd — со мной все окей. Жив, пара ушибов.

Upd2 — моя фамилия в списке раненых — фейк. Либо ошибка. Я здоров. Спасибо вам всем за теплые слова и за поддержку".

"Людской поток вынес меня к трапу"

Вспоминать страшные минуты тем, кто выжил, очень тяжело. Люди приходят в себя при помощи родных и психологов, на контакт с журналистами не идут. Но РИА Новости поговорило с пассажиром рейса SU1492, который в деталях вспомнил все, что происходило на борту.

Адвокат из Хабаровска Кирилл Бабаев летел в Мурманск в командировку. Изначально у него было место 11 С, но после взлета он попросил пересадить его в хвост — думал занять три кресла и вздремнуть.

Кирилл вспоминает: примерно через полчаса после взлета он увидел вспышку и услышал хлопок. "После этого самолет стал заваливаться на правый борт. Стюардесса по громкой связи объявила, что по техническим причинам мы вынуждены вернуться в аэропорт".

На тот момент паники еще не было, видимо, пассажиры не сразу поняли, что ситуация критическая. Но при посадке самолет дважды ударился о землю, после чего в салон повалил густой дым. "Стюардессы просили не паниковать, а люди все равно были сильно напуганы. Помню, я едва успел отстегнуть ремень безопасности, встать с места — и людской поток вынес меня к трапу".

На летном поле к спасшимся пассажирам подбежал сотрудник аэропорта. "Он кричал, что нужно уходить от самолета, что борт в любой момент может взорваться. И мы побежали. Пассажиры бизнес-класса были без обуви — ботинки после взлета они сняли, а надеть уже не успели. Потом нас посадили в автобус, привезли в здание аэровокзала. В моей группе людей с сильными ожогами не было, но один мужчина стал задыхаться. Возможно, у него был шок".

Тех, кто пытался спасти свои вещи, Бабаев не помнит. "Из сидящих рядом никто не то что сумки, даже документы из рюкзаков не забрал. У меня в самолете остались и паспорт, и удостоверение адвоката, и кошелек. В руках был только телефон — с ним я и выбежал с борта. Сейчас многие СМИ сообщают, что люди хватали с полок чемоданы и загородили проход остальным. Но я, наоборот, видел, как пассажиры помогали друг другу. Например, одна женщина упала на выходе. Так ее подняли и вывели на трап".

По словам собеседника, спасшимся долго не сообщали о жертвах.

Сейчас Кирилл гостит у друзей и с ужасом думает о том, как будет улетать обратно в Хабаровск: "Пока мне кажется, что я смогу сесть в самолет. Но не факт, что на борту у меня не начнется паника. В любом случае я понимаю, что выжил только благодаря тому, что меня пересадили".

Еще один спасшийся пассажир (имя он просил не указывать) в беседе с РИА Новости предположил, что пожар произошел вовсе не из-за удара молнии. "По крайней мере, до этого мы слышали скрип и чувствовали странную вибрацию. А уже через пять минут увидели вспышку молнии. Возможно, самолет был неисправен при взлете".

Все на нервах

Пассажирам, чьи вылеты планировались на вечер 5 мая, пришлось провести в терминалах Шереметьево долгие часы.

"Закрыто было все летное поле, взлетно-посадочные полосы также перекрыли. Из здания терминала видны были только мигалки спецмашин", — рассказывали пассажиры, прибывшие в аэропорт вскоре после трагедии. Они отмечали, что, несмотря на оперативность спасательных служб, катастрофа частично блокировала работу воздушной гавани — некоторые рейсы отменили, другие отложили на неопределенный срок, а на взлетной полосе образовался затор.

© AFP 2019 / RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITTEE Пожар на борту самолета в Шереметьево

"Хуже всего, что не было никакой информации о сроках задержки. Нам ничего не оставалось, кроме как сидеть в зоне вылета и ждать, ведь посадку могли объявить в любой момент", — сообщили нам те, кто оказался вечером 5 мая в Шереметьево.

Люди нервничали, звонили родным и говорили, что не знают, когда они теперь вылетят и, самое главное, как пережить полет после всего случившегося. Надо отметить, что абсолютное большинство пассажиров с пониманием отнеслись к вынужденному ожиданию.

Однако общую атмосферу, царящую в те часы в аэропорту, можно было назвать гнетущей. Пытаясь справиться со страхом, люди рассуждали о судьбе и ее предначертании. Так, десятилетняя девочка, находившаяся на борту готовящегося вылететь в Ростов-на-Дону самолета, говорила о том, как пережить горе, и сочувствовала членам экипажа, которым сейчас будет еще сложнее выполнить полет.

По официальной информации

В Мурманской области уже объявили трехдневный траур в связи с трагедией. Двадцать шесть погибших — оттуда. Родственники прилетели в Москву, их разместили в гостинице. Сейчас с ними работают психологи. Глава Минтруда Максим Топилин поручил Пенсионному фонду России установить семьям погибших пенсии по потере кормильца. На данный момент из самолета извлекли все тела.

© Sputnik / Павел Львов Цветы в память о погибших на борту самолета Superjet 100

После ЧП в Шереметьево девять человек из 37 выживших доставлены в московские медучреждения. "Из них двое в тяжелом состоянии и двое — средней степени тяжести — находятся в НИИ Вишневского Минздрава России. Четверо пациентов госпитализированы в НИИ Склифосовского, среди которых один в тяжелом, трое — в состоянии средней тяжести", — прокомментировали в Минздраве.

Расследованием трагедии занимается Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

На борту сгоревшего лайнера сохранилось два черных ящика, их изучают специалисты. "Изъяты для дальнейшего изучения бортовые самописцы, образцы топлива из баков самолета и заправочной станции, аудиозаписи переговоров с диспетчерской службой, записи с камер видеонаблюдения. В ближайшее время будут назначены генетические и судебно-медицинские экспертизы", — заявили в Следственном комитете России.

Сейчас рассматривается несколько версий трагедии. Среди них — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна, неблагоприятные метеоусловия.