Новые очаги возгораний обнаружены на горе Мамзыщха

По сообщению МЧС Абхазии, первые возгорания на макушке горы Мамзыщха были замечены в понедельник 13 мая.

СУХУМ, 15 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Угрозы распространения пожара на горе Мамзыщха на близлежащие населенные пункты нет, сообщила Sputnik пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.

"Очаги пожара находятся далеко, на макушке горы. Площадь возгорания пока что небольшая, но территория, к сожалению, труднодоступная. Сейчас ситуация находится под контролем отделения МЧС Гагрского района, специалисты предупредили охотников и скотоводов об опасности, - объяснили в пресс-службе.

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Тушением пожара занимаются работники Гагрского лесного хозяйства. По словам директора учреждения Заура Бганба, на место пожара отправлено более 40 человек.

"Так как место труднодоступное, специальная техника и даже машина туда не доберутся. Люди находятся там с лопатами, палками и другими подручными средствами и делают все, чтобы пожар не распространялся", - добавил он.

По словам Бганба, причина пожара – человеческий фактор и несоблюдение правил безопасности в лесу.