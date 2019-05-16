Новые очаги возгораний обнаружены на горе Мамзыщха

СУХУМ, 15 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Угрозы распространения пожара на горе Мамзыщха на близлежащие населенные пункты нет, сообщила Sputnik пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Абхазии.
"Очаги пожара находятся далеко, на макушке горы. Площадь возгорания пока что небольшая, но территория, к сожалению, труднодоступная. Сейчас ситуация находится под контролем отделения МЧС Гагрского района, специалисты предупредили охотников и скотоводов об опасности, - объяснили в пресс-службе.
Тушением пожара занимаются работники Гагрского лесного хозяйства. По словам директора учреждения Заура Бганба, на место пожара отправлено более 40 человек.
"Так как место труднодоступное, специальная техника и даже машина туда не доберутся. Люди находятся там с лопатами, палками и другими подручными средствами и делают все, чтобы пожар не распространялся", - добавил он.
По словам Бганба, причина пожара – человеческий фактор и несоблюдение правил безопасности в лесу.