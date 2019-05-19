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Подозреваемый в двойном убийстве и поджоге задержан в Сухумском районе

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Происшествия
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Пресс-служба МЧС Абхазии ранее сообщила о гибели двух человек при пожаре в частном доме в Сухуме 17 мая.

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Сотрудники уголовного розыска МВД Абхазии задержали подозреваемого в убийстве двух человек, произошедшего в городе Сухум в пятницу 17 мая, сообщает официальный сайт МВД Абхазии.

По предварительным данным, подозреваемый, с целью укрытия ранее совершенного преступления - убийства двух граждан, поджег дом №14 на улице Морская в городе Сухум и с места преступления скрылся.

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание лица, подозреваемого в совершении убийства двух или более лиц из корыстных побуждений и умышленном уничтожении имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом, сотрудниками уголовного розыска в лесном массиве в районе села Гума Сухумского района задержан житель города Сухум", - сказано в сообщении ведомства.

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Два человека погибли при пожаре в частном доме в Сухуме

Ранее сообщалось, что после локализации пожара произошедшего 17 мая в доме №14 на улице Морская в районе "Маяк", были обнаружены тела женщины 1937 года рождения, проживавшей по указанному адресу, и мужчины 1966 года рождения, уроженца села Баргеби Галского района, временно проживавшего в том же доме.

Оперативной группой МВД Абхазии было установлено, что причиной пожара стал умышленный поджог. Сотрудниками МВД был установлен гражданин, подозреваемый в причастности к данному преступлению.

Задержанный, данные которого в интересах следствия не разглашаются, водворен в изолятор временного содержания. Расследованием дела занимается прокуратура города Сухум. 

Теги:
убийство, МВД Абхазии


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