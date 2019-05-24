Автомобиль со школьниками и педагогом разбился в Гагре, есть погибший

Автомобиль попал в аварию на Гагрской объездной дороге в пятницу 24 мая.

СУХУМ, 24 мая – Sputnik, Бадри Есиава. Автомобиль со школьниками, которым управляла женщина, попал в аварию в Гагре в пятницу 24 мая, прокомментировали в пресс-службе МВД Абхазии.

По предварительным данным, следуя по объездной дороге, женщина не справилась с управлением, и автомобиль опрокинулся в кювет. Водитель погибла.

Всего в машине находилось семеро детей, которых доставили в гагрскую районную больницу.

В приемной гагрской ЦРБ сообщили, что жизни детей ничего не угрожает, а за рулем была их педагог.

Обстоятельства инцидента уточняются.