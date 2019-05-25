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Полиция обнаружила ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе

© AFP 2019 / PHILIPPE DESMAZES
Происшествия
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Взрыв прогремел на одной из пешеходных улиц во французском Лионе в пятницу 24 мая.

СУХУМ, 25 мая — Sputnik. Образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе обнаружены на месте преступления, сообщают французские СМИ.

По информации телеканала BFMTV, личность подозреваемого, тем не менее, еще не установлена.

© REUTERS / Emmanuel Foudrot
Взрыв прогремел во французском Лионе: есть пострадавшие

Ранее сообщалось, что о взрыве в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек. Министр юстиции Франции Николь Беллубэ заявила, что прокуратура Парижа рассматривает версию террористического сговора при взрыве в Лионе. Однако, по ее словам, нужно дождаться результатов расследования, которое ведется в данный момент и поручено судебной полиции. 

Как показали камеры видеонаблюдения, неизвестный подъехал на велосипеде к булочной и отставил сверток, который впоследствии взорвался. В настоящий момент мужчину разыскивает полиция.

Телеканал BFMTV отмечает, что разыскиваемому мужчине от 30 до 35 лет. Он был одет в черный свитер, светлые шорты-бермуды, носил темные очки.



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