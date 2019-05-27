МВД Франции: задержан подозреваемый в организации взрыва в Лионе

Французские СМИ ранее сообщили, что образцы ДНК подозреваемого в организации взрыва во французском Лионе были обнаружены на месте преступления.

СУХУМ, 27 мая – Sputnik. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил о задержании мужчины, который подозревается в том, что оставил заминированный сверток в Лионе, передает РИА Новости. © AFP 2019 / PHILIPPE DESMAZES Полиция обнаружила ДНК подозреваемого во взрыве в Лионе

"Подозреваемый только что задержан", - написал Кастанер в Twitter.

Глава МВД Франции также подчеркнул, что приветствует работу антитеррористического отделения полиции, судебной полиции в Лионе и Главного управления внутренней безопасности.

В пятницу вечером в центре Лиона произошел взвыв, в результате которого пострадали более десяти человек. Полиция с пятницы разыскивала мужчину, попавшего в объектив камеры видеонаблюдения.

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Согласно видеозаписям, мужчина в возрасте от 30 до 35 лет подъехал на велосипеде и оставил сверток, который впоследствии взорвался.