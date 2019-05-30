Прогулочное судно с туристами на борту затонуло в Будапеште: есть жертвы

В Будапеште идет большая спасательная операция, к которой привлечены военные.

СУХУМ, 30 мая - Sputnik. Прогулочное судно опрокинулось и затонуло на реке Дунай в Будапеште, на борту были 35 человек, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Ассошиэйтед Пресс.

В среду вечером прогулочное судно было пришвартовано у здания парламента в Будапеште. В него врезалась другая лодка, из-за чего судно перевернулось. Все пассажиры оказались в воде. На борту находились 35 человек: 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа.

В результате трагедии погибли семь человек. 19 человек числятся пропавшими без вести. Семь человек были госпитализированы с легкими травмами и переохлаждением. В местной полиции проинформировали, что поиском и спасением выживших занимаются профессиональные дайверы. Операция осложняется сильным дождем.

Ближе к утру утонувший катер нашли в 700 метрах от парламента — у острова Маргарита.

Как сообщил представитель службы по ликвидации последствий бедствий, поиски на реке продолжаются, в них участвуют 96 пожарных. Министр внутренних дел Шандор Пинтер и секретарь по вопросам здравоохранения Ильдико Хорват прибыли на место происшествия. По словам последней, три крупнейшие больницы готовы принять пострадавших.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин дал в четверг поручение правительству использовать все возможные средства при поиске граждан, пропавших при крушении катера в Будапеште.

Сообщается, что президент также поручил южнокорейскому правительству создать группу быстрого реагирования под руководством министра иностранных дел. Отмечается, что правительство планирует отправить в Венгрию группу должностных лиц.