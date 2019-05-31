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Премьер-министр Малайзии назвал расследование крушения Боинга MH17 политизированным

© Sputnik / Максим Блинов
Происшествия
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В результате крушения в Донецкой области пассажирского Boeing-777 компании Malaysia Airlines, который 17 июля 2014 года следовал из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, погибли все 298 человек, находившиеся на борту лайнера.

СУХУМ, 31 мая — Sputnik. Расследование крушения малайзийского Боинга MH17 на Украине в 2014 году слишком политизировано, заявил премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.

Обломки пассажирского Boeing 777 компании Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области.
© Sputnik / Валерий Мельников
MH17 был сбит с территории, подчинявшейся Киеву

"Они обвиняют Россию, но где доказательства? Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине", — цитирует Мохамада газета Malay Mail.

Сбить самолет могли ополченцы или украинцы, "потому что у них тоже есть такая же ракета", уверен премьер-министр. Он добавил, что Малайзия должна участвовать в изучении самописцев, но по неизвестным ему причинам страну не допустили к их изучению.

"Мы не знаем, почему нас отстранили от исследования, но с самого начала мы видим слишком много политики в этом, идея состояла не в том, чтобы выяснить, как это произошло, а, похоже, концентрировалась на том, чтобы попытаться возложить вину на русских", — заключил он.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines потерпел крушение 17 июля под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киевские власти обвинили в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

 

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Теги:
Авиакатастрофа Boeing 777 под Донецком (2014), Малайзия


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