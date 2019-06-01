09:45 01 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.38
  • EUR72.84
Поиск
Стрельба в Вирджинии

При стрельбе в Вирджинии погибли 12 человек

© REUTERS . STRINGER
Происшествия
Получить короткую ссылку
15 0 0

По предварительным данным стрельбу в американском городе Вирджиния открыл 40-летний Деуэйн Крэддок, который действовал из мести.

СУХУМ, 1 июн – Sputnik. В результате стрельбы на американском курорте Вирджиния-Бия погибли 12 человек, подозреваемый в нападении мертв, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу местной полиции Джима Серверу.

По его словам, стрелок вошел в здание и сразу открыл огонь на поражение. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка, в ходе которой преступник был ликвидирован. Сервера отметил, что стрельба велась на трех этажах здания, один из пострадавших находился на улице в машине.

По данным газеты Wall Street Journal, стрельбу открыл 40-летний Деуэйн Крэддок, который действовал из мести.

В настоящее время на месте происшествия работают различные службы, включая ФБР.

Теги:
США, стрельба, Вирджиния Бич


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Май 2019: лучшие фото месяца
В Италии извергается вулкан Этна – видео
Пробудился: кадры извержения вулкана Этна в Италии
Состав сборной Абхазии на чемпионате Европы ConIFA-2019
Состав сборной Абхазии на чемпионате Европы ConIFA-2019

Соцсети

Sputnikabkhazia