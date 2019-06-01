При стрельбе в Вирджинии погибли 12 человек

По предварительным данным стрельбу в американском городе Вирджиния открыл 40-летний Деуэйн Крэддок, который действовал из мести.

СУХУМ, 1 июн – Sputnik. В результате стрельбы на американском курорте Вирджиния-Бия погибли 12 человек, подозреваемый в нападении мертв, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу местной полиции Джима Серверу.

BREAKING VIDEO: People being rushed out of Virginia Beach Municipal Center after shooting with multiple victims; FBI responding pic.twitter.com/9Z5QryTjcM — News Breaking LIVE (@NewsBreaking) 31 мая 2019 г.

По его словам, стрелок вошел в здание и сразу открыл огонь на поражение. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка, в ходе которой преступник был ликвидирован. Сервера отметил, что стрельба велась на трех этажах здания, один из пострадавших находился на улице в машине.

BREAKING VIDEO: Police responding to possible active shooter situation at Virginia Beach Municipal Center pic.twitter.com/L1ty5eLI02 — News Breaking LIVE (@NewsBreaking) 31 мая 2019 г.

По данным газеты Wall Street Journal, стрельбу открыл 40-летний Деуэйн Крэддок, который действовал из мести.

В настоящее время на месте происшествия работают различные службы, включая ФБР.