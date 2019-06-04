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Двое мужчин погибли в аварии в селе Кындыг

© Sputnik / Томас Тхайцук
Происшествия
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По предварительным данным, водитель автомобиля BMW не справился с рулевым управлением, машина ушла в кювет.

СУХУМ, 4 июн – Sputnik. Двое мужчин погибли в аварии в селе Кындыг Очамчырского района, сообщили корреспонденту Sputnik в пожарно-спасательной части Очамчырского района.

"Водитель и пассажир автомобиля BMW, Дмитрий и Беслан Качабава, погибли в аварии",  – рассказали в МЧС.

Сообщение об аварии в дежурную часть МЧС Абхазии поступило в 16:33 во вторник 4 июня. На место происшествия выехала группа спасателей.

Как отметили в МЧС Абхазии, водитель автотранспорта BMW не справился с рулевым управлением, машина перевернулась и опрокинулась в кювет. Спасателям пришлось разрезать машину, чтобы извлечь тела погибших.

Теги:
МЧС Абхазии


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