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Захарова: Соболь — это животное

© Sputnik / Сергей Гунеев
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Главред RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян была госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь на "Эхо Москвы" в четверг 6 июня.

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала инцидент с участием главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь на "Эхо Москвы", после которого Симоньян госпитализировали.

"Соболь — это животное. А теперь попробуйте поспорить", — написала Захарова в Facebook.

При этом в публикации дипломата не утверждается, что обозначение "животное" адресовано именно Любови Соболь.

Ранее Симоньян сообщила в Telegram-канале, что пришла на эфир "Эха Москвы", где у входа ее встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина. Позже RT сообщил, что Симоньян госпитализировали. Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов извинился перед журналисткой за случившееся и пожелал ей скорейшего выздоровления.

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Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента на "Эхо Москвы"
Теги:
Маргарита Симоньян, Мария Захарова


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