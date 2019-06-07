Захарова: Соболь — это животное

Главред RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян была госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь на "Эхо Москвы" в четверг 6 июня.

СУХУМ, 7 июн - Sputnik. Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала инцидент с участием главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь на "Эхо Москвы", после которого Симоньян госпитализировали.

"Соболь — это животное. А теперь попробуйте поспорить", — написала Захарова в Facebook.

При этом в публикации дипломата не утверждается, что обозначение "животное" адресовано именно Любови Соболь.

Ранее Симоньян сообщила в Telegram-канале, что пришла на эфир "Эха Москвы", где у входа ее встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина. Позже RT сообщил, что Симоньян госпитализировали. Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов извинился перед журналисткой за случившееся и пожелал ей скорейшего выздоровления.