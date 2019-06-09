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Два экскурсионных автобуса столкнулись в Сочи: есть пострадавшие

© скриншот //vk.com/chpsochi
Происшествия
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Сообщается, что на месте ДТП в данный момент работает оперативно-следственная группа.

СУХУМ, 9 июн - Sputnik. Два экскурсионных автобуса столкнулись в Сочи, пострадали 11 человек, среди которых один несовершеннолетний, сообщили РИА Новости в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"На пересечении Старообрядческой и Таврической в городе Сочи произошло столкновение двух экскурсионных автобусов, в результате чего, по предварительным данным, пострадало 11 человек, среди которых несовершеннолетний", - сообщил сотрудник пресс-службы.

Ранее источник в экстренных службах региона сообщал РИА Новости о 15 пострадавших при столкновении экскурсионного автобуса и микроавтобуса.

Теги:
авария


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