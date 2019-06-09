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Оказание первой помощи пострадавшим в ДТП в Адлере, 9 июня 2019

Двух пострадавших в ДТП в Сочи отправят на вертолете в Краснодар

© Foto/ VK/ЧП Сочи
Происшествия
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Ранее сообщалось, что два экскурсионных автобуса столкнулись в Сочи, пострадали 26 человек, среди которых один несовершеннолетний

СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Один ребенок и один взрослый, получившие тяжелые травмы в ДТП с туристическим автобусом в Сочи, будут доставлены для лечения на вертолете в Краснодар, сообщает министерство здравоохранения Краснодарского края.

"После проведенных обследований и консультаций краевые врачи приняли решение о переводе одного ребенка и одного взрослого на лечение в ведущие краевые больницы. Пациенты транспортируются вертолетом санавиации бригадой реаниматологов и хирургов", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что работа с пациентами продолжается, оказывается вся необходимая медицинская помощь.

© скриншот //vk.com/chpsochi
Два экскурсионных автобуса столкнулись в Сочи: есть пострадавшие

Следователи в Сочи начали проверку по факту ДТП с участием двух экскурсионных автобусов сообщил СУСК по Краснодарскому краю.

"Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи СКР по краю организовано проведение доследственной проверки по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности при перевозке пассажиров", - сообщает ведомство.

По предварительным данным ведомства, мужчина на микроавтобусе Mercedes осуществлял перевозку приезжих из различных регионов России в район Красной поляны с обзорной экскурсией и допустил столкновение с экскурсионным автобусом Yutong.

СУСК по Краснодарскому краю.

В воскресенье утром в Адлерском районе Сочи столкнулись большой экскурсионный автобус Yutong и микроавтобус марки Mercedes. По информации администрации Сочи, пострадало 26 человек, в том числе трое детей.

По информации представителя компании, иностранных туристов среди пострадавших, по предварительным данным, нет.

Теги:
Сочи, ДТП


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