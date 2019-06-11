Пьяный полицейский на машине с абхазскими номерами сбил двух девушек в Сочи

Уполномоченный отдела полиции УВД по городу Сочи совершил наезд на двух девушек на нерегулируемом пешеходном переходе в Сочи.

СУХУМ, 11 июн – Sputnik. Пьяный полицейский в Сочи сбил двух 16-летних девушек на пешеходном переходе и скрылся, сообщается на сайте Следственного Управления Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что, по предварительным данным, в понедельник 10 июня участковый уполномоченный отдела полиции УВД по городу Сочи двигался на автомобиле Toyota Mark X, принадлежащем его родственнику. Водитель не снизил скорость на нерегулируемом пешеходном переходе и наехал на двух девушек, переходивших дорогу.

Пострадавшие с различными повреждениями были доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается помощь.

После ДТП полицейский с места происшествия скрылся, однако через непродолжительное время его местонахождение было установлено, и он был направлен на медицинское освидетельствование, которое выявило у него наличие алкогольного опьянения, говорится в сообщении.

Уточняется, что проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. Также назначено проведение судебно-медицинских экспертиз. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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